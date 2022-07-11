كل ما تريد معرفته عن فيروس الكوليرا بعد ظهوره بووهان في الصين

باتت أنباء الإصابات الفيروسية من أكثر الأخبار التي تأتي من الصين، وكان آخرها تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس الكوليرا في جامعة ووهان، ووهان هي معقل فيروس كورونا في الصين، وفيها تم الكشف عن أول حالة إصابة بكوفيد 19، الذي تحول لاحقا إلى جائحة طالت العالم كله، لذلك يبحث الكثيرون عن كل ما تريد معرفته عن فيروس الكوليرا بـ الصين.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن فيروس الكوليرا بـ الصين:

وفيروس الكوليرا واحد من الأمراض القديمة، وهو نوع من الإصابات الجرثومية، وانتشر في بلدان كثيرة بعصور سابقة؛ خصوصا المناطق البعيدة من العالم التي كان بعضها يخضع للاحتلال.

كل ما تريد معرفته عن فيروس الكوليرا في الصين

وقبل رصد كل ما تريد معرفته عن فيروس الكوليرا وظهوره في الصين، يجدر الإشارة إلى أن الإصابة التي تم الكشف عنها في جامعة ووهان ظهرت عليها أعراض إسهال معوي شديد، وارتفاع درجة الحرارة، والقيء؛ ليتم تشخيص إصابة هذا الشخص بمرض الكوليرا.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السلطات الصحية على الفور، قامت بعمليات بحث عن المخالطين للطالب المصاب بالكوليرا، وتم إغلاق بعض المناطق والقيام بعمليات تطهير لها، مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف أية إصابات بين المخالطين.

أعراض وأسباب الكوليرا

ومرض الكوليرا، بحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الكندية نوع من الأمراض المعدية الشديدة التي تصيب الأمعاء وهي ضارة للغاية ويمكن أن تنتشر بسرعة وتؤثر على نطاق واسع من الناس، والإسهال الشديد هو أبرز أعراضه، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة.

ويمكن أن تنتشر الكوليرا على نطاق واسع عبر نظام المياه وتسبب العدوى، وإذا تأخر العلاج أو كان غير مناسب، يؤدي إلى جفاف شديد ثم إلى الوفاة في غضون فترة زمنية قصيرة.

وفي الوقت الحاضر، تصنف الكوليرا على أنها أخطر الأمراض المعدية من الفئة «أ» في الصين، وتوجد بشكل رئيسي في المناطق الساحلية بالصين وتحدث بشكل رئيسي في فصل الصيف الحار، علما أن الفئة «أ» من الأمراض المعدية في الصين لا تضم إلا الكوليرا والطاعون.