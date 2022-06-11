أوكرانيا تعلن تفشي «الدوسنتاريا» و«الكوليرا» في ماريوبول

طلبت السلطات الأوكرانية، دعما إنسانيا عاجلا لمكافحة تفشي الأمراض المعدية «الدوسنتاريا» و«الكوليرا».

وقال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية «ماريوبول» جنوبي شرقي أوكرانيا، إن أنظمة الصرف والنظافة العامة معطلة والجثث تتعفن في الشوارع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار بويتشينكو، إلى تفشي «الدوسنتاريا» و«الكوليرا»، مضيفا أنه بسبب التفشي، ستحصد آلاف الأرواح الإضافية في المدينة. وكانت الحرب «الروسية الأوكرانية» حصدت أكثر من 20 ألفا من سكان «ماريوبول» الساحلية.

مشكلة استئناف تصدير حبوب أوكرانيا

فيما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أنّ بلادها تعطي الأولوية للحل الدبلوماسي لمشكلة استئناف تصدير حبوب أوكرانيا، معربا عن أمله الولايات المتحدة في نجاح المفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ردا على سؤال في قمة «حوار شانجري-لا» الأمنية في سنغافورة عما إذا كان من الممكن أن تشارك البحرية الأمريكية في نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود: «بالطبع يمكننا ذلك».

فك الحصار عن «ميناء أوديسا»

وفي وقت سابق، قالت السلطات الفرنسية، إنها تسعى إلى فك الحصار الروسي عن «ميناء أوديسا»، فيما أشار مسؤول بالرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، شروط أو مقومات الاقتراح، إلى دور مهم ستلعبه منظمة «الأمم المتحدة»، عبر ضمان سلامة الوصول إلى أوديسا، بضمانات ربما من الجانب الفرنسي.

وتولي ممثلي المنظمة، على الأرض أو المنظمات العاملة تحت جناحها، إصدار تفويض لتفتيش السفن المتجهة إلى الميناء الالأوكراين، وأشار المسؤول إلى استشراف دول الوكالات الأممية من خلال مبادرة «فارم» في توزيع محاصيل الحبوب بشروط مقبولة لمن يحتاجون إليها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يرد سماع تحذيرات واشنطن قبل بدء الحرب، مشيرا إلى أنه كان على حق بشأن خطط نظيره الروسي فلاديمير بوتين لشن عملية موسكو العسكرية على أوكرانيا.