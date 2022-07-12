سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12-7-2022 في البنوك المصرية

بالتزامن مع موسم الحج، تشهد العملة السعودية عمليات بحث كبيرة لمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفي إطار هذا الاهتمام الكبير تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة.

وشهد الريال السعودي استقرارًا في سعره في البنوك المختلفة بسبب إجازة البنوك التي بدأت من يوم الجمعة الماضية وتنتهي السبت الموافق 16 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه للبيع مقابل 5 جنيهات للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات ورت قبل اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي نحو 5.00 جنيهات للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 12 يوليو.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي سجّل الريال السعودي في البنك المركزي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.