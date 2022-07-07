سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-7-2022 في البنوك المصرية

في هذه الأيام المباركة، وبالتزامن مع موسم الحج، يعد سعر الريال السعودي في البنوك من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على البحث عنها عبر المحركات المختلفة باستمرار، وخصوصا الحجاج، حرصا منهم على الحصول على ما يكفيهم من العملة لشراء ما يرغبون به أثناء تواجدهم في الحج.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم ومستمر، لذا نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك، في آخر يوم عمل لها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك اليوم الخميس الموافق 7 يوليو من عام 2022.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء.

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 5.11 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

- وجاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 5.00 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية وما نشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- بلغ الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.99 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 5 جنيهات للشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

- كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وجاءت أسعار العملة الأوروبية وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم في البنوك، كما يلي:

- سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.

- كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.51 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

- وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء.