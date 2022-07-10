سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-7-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تزامنًا مع موسم الحج، وشهدت العملة السعودية استقرارا اليوم بسبب إجازة البنوك.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم الخدمات الإخبارية في مجال أسعار العملات التي تنشرها بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء.

- ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 5.00 جنيهات للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- بلغ الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

- وسجّل سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

- سجّل الريال السعودي في البنك المركزي اليوم سعر 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

- وجاء سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 5.11 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

بينما جاءت أسعار العملة الأوروبية وفق آخر تداولات وردت في البنوك، كما يلي:

- سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.51 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

- وصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء.

- كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.