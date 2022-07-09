سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-7-2022 في البنوك المصرية

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وشهدت العملة السعودية استقرارا اليوم بسبب إجازة البنوك التي تستمر لمدة 9 أيام.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم الخدمات الإخبارية الاقتصادية في مجال أسعار العملات التي تنشرها بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء.

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 5.00 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفقًا بداية التعاملات الصباحية ونشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- بلغ الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

- كما جاء سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 5.11 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

بينما جاءت أسعار العملة الأوروبية وفق آخر تداولات وردت في البنوك، كما يلي:

- سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.

- بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.51 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

- وصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء.

- كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.