هشام خرما يطلق أغنية لكأس العالم للمبارزة بالتعاون مع بريزينتيشن

انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة، المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور.

ويتولى هشام خرما مهمة تلحين وتوزيع الأغنية التي يغنيها كل من تسنيم العايدي ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعي وتسنيم وأنتجتها بريزينتيشن، وتحمل الأغنية اسم We Coming Home.

افتتاح بطولة العالم للمبارزة الجمعة المقبلة

وانتهى فريق العمل من تصوير الكليب الرسمي للأغنية المقرر ظهوره قبيل حفل الافتتاح الرسمي للبطولة مساء الجمعة المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش «المبارزة» للرجال والسيدات في الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجاري، وتقام فعالياتها في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 103 دول.

وقال عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للعبة، خلال تصريحاته حسب موقع الاتحاد المصري للعبة: «بطولة العالم للسلاح هي الأولى التي تستضيفها مصر منذ عهد الملكية ونحقق اليوم إنجازا وأرقاما قياسية في عدد المشاركين حيث يتواجد 103 دول مشاركة بإجمالي 960 لاعبا؛ 440 إناث و520 ذكور و800 مرافق، ونحو 25 صحفيا أجنبيا.

وأوضح أن متوسط الحضور في الصالة يوميا 3000 فرد، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي بكامل هيئته يكون موجودا في مصر لمتابعة البطولة، كما يعقد اجتماعا على هامش البطولة 17 يوليو الجاري.

البطولة بمشاركة 103 دول

وتعقب أغنية كأس العالم للشيش أصداء النجاح التي رافقت وضع هشام خرما للموسيقى التصويرية لحملة نجم مصر وليفربول محمد صلاح الخاصة بمكافحة المخدرات، ثم مشاركته في السباق الرمضاني بموسيقى مسلسل سوتس بالعربي للنجوم آسر ياسين وريم مصطفى وأحمد داوود.