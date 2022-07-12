اليوم.. فتح باب الترشح لرئاسة حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم

قال حزب «المحافظين» البريطاني الحاكم، أمس الإثنين، إن يوم 5 سبتمبر المقبل، سيشهد الإعلان عن اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل، وأوضح رئيس لجنة 1922 البرلمانية «جراهام برادي»، للصحفيين، إنّ على الحزب ضمان إتاحة متسع من الوقت قبل إعلان النتيجة.

وأعلنت 11 شخصية سياسية بينهم وزراء في الحكومة، حتى الآن، نيتها الترشح لرئاسة «حزب المحافظين»، لتولي رئاسة الوزراء البريطانية.

ويوم الخميس الماضي، أعلن بوريس جونسون، استقالته من منصب رئاسة الوزراء وحزب «المحافظين» الحاكم، على خلفية فضائح، وسلسلة من الاستقالات داخل حكومته.

وجاءت تصريحات «برادي»، بعد الكشف عن تفاصيل الجدول الزمني لانتخاب قيادة «المحافظين»، بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب الحاكم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

«جونسون»: لن أدعم أياً من المرشحين الذين يتنافسون لخلافتي

وأوضح «برادي»، أن باب الترشيحات سيفتح، اليوم الثلاثاء، ويغلق في اليوم نفسه، على أن تبدأ تصفية المرشحين الـ 11 غدا الأربعاء قبل إجراء دورة ثانية، بعد غد الخميس، فيما سيحتاج كل من المرشحين إلى تأييد ما لا يقل عن 20 نائبًا في «مجلس العموم»، البريطاني لقبول ترشحه.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنّ لجنة عام 1922، اختارت لأعضاء «المحافظين»، زيادة عدد المؤيدين الذين يحتاجهم المرشح من 8 إلى 20، وقضت أنهم سيحتاجون إلى 30 صوتًا على الأقل لتجاوز الجولة الأولى.

«جونسون»: لن أدعم أي من المرشحين لخلافتي

وأمس الإثنين، أعلن بوريس جونسون، أنه لن يدعم أيًا من المرشحين الذين يتنافسون لخلافته، وقال المسؤول المستقيل، في أول ظهور علني له منذ استقالته، إنه لا يريد الإضرار بفرص أي منهم عبر تقديم دعمه.

من جانبه، حصل وزير المال البريطاني المستقيل حديثا، ريشي سوناك على دعم ما يقرب من 40 نائبًا، بينما حصلت وزيرة التجارة بيني موردونت على دعم 24 نائبًا.