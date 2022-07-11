11 مرشحا يتنافسون لخلافة بوريس جونسون في بريطانيا

شهدت دول المملكة المتحدة البريطانية واليابان وسريلانكا»، عدة أحداث سياسية، خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، ارتفاع عددالمرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى 11 شخصا بينهم وزير الخارجية البريطانية، فيما حقق الحزب الحاكم في اليابان فوزا في انتخابات «مجلس المستشارين».

وفي سريلانكا، أكد رئيس البلاد، راجابكسا لرئيس وزرائه رانيل ويكرمسينج، أنه سيستقيل، بعد غد الأربعاء من منصبه.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، البالغة من العمر «46 عاما»، أمس الأحد، ترشحها لخلافة رئيس وزراء البلاد المستقيل بوريس جونسون وكتبت تراس، في صحيفة «التليجراف» البريطانية، أنها ستتنافس في الانتخابات بصفتها محافظة، وستحكم بصفتها محافظة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويوم الخميس الماضي، أعلن جونسون، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب «المحافظين»، استجابة لضغوط حكومته وأعضاء الحزب، على خلفية فضائح، وسلسلة من الاستقالات داخل حكومته، وسيظل المسؤول البريطاني المستقيل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

كما ترشح النائب البريطاني رحمن تشيشتي، لرئاسة حزب «المحافظين» الحاكم والحكومة، ليصبح المرشح الـ11 للمنصبين.

«تشيشتي» مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»

ومن المعروف أن تشيشتي، مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» ومعارض للزواج من نفس الجنس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان جيفري كليفتون براون أمين صندوق لجنة 1922، المكلف شؤون التنظيم الداخلي للحزب، قال أمس الأحد، عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي» إنه واثق من أن المتسابقين النهائيين سيُعرفان بحلول 20 يوليو الجاري.

وفي اليابان، صوت المواطنون لصالح الائتلاف الحاكم، المؤلف من «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، أمس الأحد، في انتخابات مجلس المستشارين «المجلس الأعلى في برلمان البلاد، التي طغى عليها اغتيال رئيس وزراء البلاد السابق، شينزو آبي، يوم الجمعة الماضية، خلال تجمّع انتخابي في «نارا» الواقعة غربي البلاد.

واستطاع «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، الفوز بأكثر من نصف المقاعد المفتوحة دون مساعدة شريكه في الائتلاف الحاكم «كوميتو». وقالت توقعات قناة «إن. إتش. كيه» اليابانية، إن من المرجح فوز الائتلاف الحاكم، بنحو 83 مقعداً من أصل 125، في الانتخابات التي تجري كل 3 سنوات، وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248 بالإجمال.

بلغت نسبة المشاركة 27.38% قبل ساعتين من الإغلاق

وقبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 27.38%، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من انتخابات مجلس الشيوخ السابقة. وتميزت الانتخابات بنسبة قياسية من المشاركة النسائية بلغت 33% من المرشحين الـ545، وفي بلد غالبا ما يُنتقد لضعف التمثيل النسائي في مؤسساته وفي قيادة شركاته.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أن مراسم التأبين ستقام مساء اليوم الاثنين وستجري الجنازة، غدا الثلاثاء بحضور أسرة آبي وأقاربه فقط، وذلك في معبد زوجوجي في العاصمة «طوكيو»، فيما يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يقوم حالياً بجولة آسيوية، التوقف، اليوم الاثنين في اليابان لتقديم تعازيه شخصياً.

رئيس الوزراء الياباني يعد بمعالجة أكبر القضايا التي تواجه بلاده

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميو مساء أمس الأحد عن امتنانه للنتيجة، واعدا بمعالجة أكبر القضايا التي تواجه اليابان، بما في ذلك «كورونا» والحرب «الروسية الأوكرانية»وارتفاع تكاليف المعيشة، كما تعهد بإنعاش اقتصاد بلاده.

بدوره، خسر «الحزب الدستوري الديمقراطي» المعارض، مقاعد في مجلس الشيوخ تحت قيادة زعيمه الجديد إيزومي كينتا، وقال، إن مع استمرار انخفاض معدلات تأييد حزبنا، نحتاج إلى العمل على أنفسنا، واستعادة الدعم».

وفي سريلانكا، اجتمعت الأحزاب المعارضة، أمس الأحد للتوافق على حكومة جديدة، غداة عرض رئيس ورئيس وزراء البلاد التنحي.

وأكد رئيس سريلانكا جوتابايا راجابكسا لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج، أنه سيستقيل في الموعد الذي أعلنه سلفا، بعد غد الأربعاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال رانجيث مادوما باندارا، المسؤول البارز في حزب «القوة الشعبية المتحدة» المعارض، إن حزبه أجرى مناقشات منفصلة مع أحزاب أخرى ونواب في البرلمان انشقوا عن الائتلاف الحاكم بزعامة راجاباكسا، مضيفا إن اجتماعات أخرى سوف تعقد لاحقاً.

نائب: المعارضة مجتمعة يمكنها حشد 113 عضوا لضمان الأغلبية في البرلمان

بدوره، أشار النائب المعارض سومانثيران، إلى أن أحزاب المعارضة مجتمعة يمكنها بسهولة حشد 113 عضواً «العدد اللازم لضمان الأغلبية في البرلمان»، مضيفا: «عندها سيطلبون من جوتابايا راجابكسا تنصيب حكومة جديدة ثم التنحي».

وفي حال تنحي الرئيس ورئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس النواب ماهيندا يابا أبيواردينا منصب الرئيس المؤقت، وفقاً للدستور.

وبقي متظاهرون في المقر الرسمي لرئيس البلاد جوتابايا راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسمياً.من جانبه، أمر راجابكسا، بالتوزيع الفوري لشحنة لغاز الطهي على الجمهور، فيما نشر الجيش جنوده في أنحاء المدينة ودعا رئيس أركان الدفاع شافيندرا سيلفا، إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام.