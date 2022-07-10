ارتفاع عدد المتنافسين على خلافة بوريس جونسون إلى 8.. بينهم وزراء سابقون

أعلن 3 من كبار المشرعين في حزب «المحافظين» البريطاني، أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، ليصل عدد المتنافسين المعلنين في السباق إلى 8 حتى الآن.

وفي 7 يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه كزعيم لـ«حزب المحافظين» الحاكم.

والمرشحون الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس السبت، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عدم رغبته بخوض غمار المنافسة الحادة لخلافة جونسون.

مصادر: جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني

بدورها، نقلت صحيفة «التليجراف» البريطانية عن مصادر مطلعة، أن جونسون يفكر في اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي، وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن جونسون لا ينوي التنازل عن منصبه البرلماني في الوقت الحالي لتجنب إجراء انتخابات فرعية لمجلس العموم البريطاني في دائرته الانتخابية.

وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء المستقيل، ليس متأكدا من ضرورة الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة كما فعلت سلفه كرئيسة للحكومة تيريزا ماي التي ما زالت نائبا في برلمان البلاد.

«التليجراف»: رئيس الوزراء المستقيل قد يعود إلى الأنشطة الصحفية

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون قد يعود إلى الأنشطة الصحفية أو إلقاء محاضرات حول مواضيع مختلفة في حالة ترك السياسة.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن جونسون، يواجه مزاعم جديدة بأنه ضغط للحصول على وظيفة لـ امرأة ادعت أنها أقامت علاقة جنسية معه عندما كان عمدة العاصمة «لندن».

وسيختار أعضاء حزب «المحافظين» البريطاني، زعيمهم الجديد من قائمة مختصرة من شخصين بعد جولات تصويت متعددة للنواب قبل انعقاد مؤتمر الحزب السنوي في أوائل أكتوبر المقبل، فيما ذكرت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية ،أن من المتوقع احتلال الضرائب وإظهار التأييد الحازم لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست» مقدمة أولويات المرشحين.