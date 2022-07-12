وزير الإسكان يكشف تفاصيل تنفيذ 36 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل 36 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، إتم تنفيذ بعضها وجار الانتهاء من أخرى، إضافة إلى عشرات المشروعات التي تم ويجري تنفيذها لخدمة المناطق الريفية بالصرف الصحي، وذلك من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

تنفيذ محطات مياه ومعالجة الصرف الصحي بالمنوفية

وقال وزير الإسكان، في بيان له، إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطات مياه «تلا، بركة السبع، الشهداء، الحامول»، ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز بـ «اصطبارى، سنتريس، كفر هلال، ابشيش، ميت البيضا، طوخ دلكا، شعشاع، كمشوش، كفر فيشا»، فضلا عن محطة مياه الباجور، وتوسعات محطة شما، ومحطتي إزالة الحديد والمنجنيز جريس وشبرا باخوم، بينما يجرى تنفيذ 6 محطات إزالة حديد ومنجنيز، وشبكة مياه الحامول، ومحطة المياه المرشحة الجديدة بطهواي.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتوسعة الصرف الصحي بـ «كفر نفرة البحري، الخطاطبة وكفر داود، ساقية أبو شعرة وشنواي، شطانوف، دراجيل، بركة السبع، كفر ربيع، كفر أبوالحسن، بهناي، وكوم الضبع».

توصيل الصرف الصحي لـ157 منطقة ريفية بالمنوفية

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي فى محافظة المنوفية، 157 منطقة ريفية، بجانب منطقتين تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي إليهما، وتمثل مساحة تلك المناطق 50.2 % من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 1.45 مليون نسمة، بما نسبته 46.8 % من سكان المناطق الريفية، كما يجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ86 منطقة ريفية منها مناطق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما نسبته 27.1 % من المناطق الريفية، ويقطنها 790 ألف نسمة، بما نسبته 25.5 % من سكان المناطق الريفية.

أشار إلى أنه يجري تنفيذ 44 منطقة ريفية، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نسبتها 13.9 %، ويقطنها 550 ألف نسمة، بما نسبته 17.7 % من سكان الريف، إضافة إلى 28 منطقة ريفية مدرجة بخطة شركة المياه «الميجا»، والبنك الدولي، نسبتها 8.8 %، ويقطنها 310 آلاف نسمة، بما نسبته 10 % من سكان الريف.