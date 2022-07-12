رئيس «المركزي للتعمير» يتفقد أعمال إنشاء نفق وكباري شارع 45 بالإسكندرية

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 «محمد أنور السادات» بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 350 مليون جنيه، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية بالمنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

القضاء على الاختناقات المرورية بكورنيش الإسكندرية

وأوضح اللواء محمود نصار، الانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة على طريق الكورنيش وإعادة الحركة المرورية عليه الشهر الماضي، وجارٍ استكمال باقي الأعمال المخططة بالمشروع تمهيدا للانتهاء من الأعمال خلال أغسطس المقبل.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنّ أعمال المشروع تشمل إنشاء نفق للسيارات يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج، بطول نحو 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى، وينتهى النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري، عبارة عن 3 حارات للخروج و3 للدخول لكل منهما، إضافة إلى ممشى «كوبري» على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول نحو 250 مترا تقريبا وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر ليكون منطقة جذب لرواد هذا المكان، إضافة إلى أعمال توسعة لطريق الكورنيش بطول نحو 600 م ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات بعرض 35 م تقريباً شامل الجزيرة الوسطى وعدد (2) رصيف للمشاة على الجانبين.

وأكد نصار، أنّه مراعاة الحفاظ على الشاطئ الرملى الموجود بتنفيذ الكبارى فوقه لتكون كمظلة وتعطى للشاطئ قيمة مضافة، إضافة إلى تنفيذ كباري السيارات والمشاة على مستوى لا يزيد عن مستوى الكورنيش الحالي، ليعطي رؤية مفتوحة للبحر، ومن المنتظر بعد انتهاء المشروع حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع طريق الكورنيش وشارع محمد أنور السادات، واستيعاب أحجام المرور المضافة على الكورنيش في الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات المتبادلة بين جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة.