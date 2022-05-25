إعادة تخطيط وتطوير محاور الحركة المرورية بالطالبية والبدرشين والواحات

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

تطوير وإنشاء أرصفة للمشاة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى متابعة محافظ الجيزة أعمال التخطيط المروري لشارع مراد، بعد انتهاء جهود الرصف والتطوير، وإنشاء أرصفة للمشاة والجزيرة الوسطى، ودعم الطريق بمنظومة إنارة والأشجار والتنسيق العام بنطاق حي جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال أعمال الرصف والتطوير للشوارع المتفرعة من شارع مراد لخدمة الحركة المرورية بذلك القطاع بالكامل.

كما تابع محافظ الجيزة، نسب التنفيذ لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق بهي الدين بركات بحي جنوب الجيزة والطريق الموازي له.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بشارع عثمان محرم بنطاق أحياء العمرانية والطالبية، حيث تم البدء في وضع طبقة الرصف السطحية بعدد من القطاعات به، بدءا من شارع ترسا وحتى شارع شبيطة، وجاري استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطريق بالكامل، والذي يعد أحد المطالب الملحة للمواطنين لما للطريق من أهمية كبيرة.

رصف وتطوير طريق النيل السعيد بالبدرشين

وتابع محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير طريق النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم البدء في رصف الطبقة السطحية للطريق، والذي يعد أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمركز، ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

وفي الواحات البحرية، تم البد في تنفيذ رصف 4 كم بمداخل قرى الواحات «قرية القبالة ومدخل قرية القصر ناحية طريق سيوة»، وتم تمهيد وتدبيش الطريق ضمن الخطة الاستثمارية لمركز الواحات، والذي يربط بين طريق الأبراج مع الطريق الدائري بطول 1كم، حيث تم فرد طبقة السن بالطريق وتمهيده لاستكمال أعمال الرصف.