خطوات الحصول على شقة في «لؤلؤة القاهرة الجديدة».. كراسة الشروط بـ 200 جنيه

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 33 وحدة سكنية، للمواطنين الراغبين فى الحصول على شقة، داخل مدينة القاهرة الجديدة، ضمن مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» الذي يعد من المواقع المميزة.

خطوات الحصول على وحدة بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وحدة سكنية بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهي كالتالي:

1- تبدأ خطوات الحصول على وحدة بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة» بقيام العميل الراغب فى التقدم لحجز شقة، بالذهاب إلى مقر هيئة تعاونيات البناء والإسكان الرئيسي، الكائن في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

2- يتعين على الراغب في التقدم للحصول على شقة، سحب كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»، وقيمتها 200 جنيه.

3- تستمر المهلة المحددة لشراء كراسة الشروط الحاصة بالوحدات السكنية المطروحة اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.

كيفية الاستعلام عن الوحدات المطروحة بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

وأتاحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عدد من أرقام التليفونات للاستعلام عن هذه الوحدات السكنية، وطرق الحجز، وكافة التفاصيل، تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات السكنية المطروحة، بمشروع «لؤلؤة القاهرة الجديدة»، وهي: 22724898 - 22724897.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، تقوم من حين لآخر، بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال تحديد عدد من الشروط، التى يجب توافرها لدى الشخص المتقدم للحجز.