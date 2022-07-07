«الإسكان» تستعرض جهود ترشيد المياه في حوار «الحلول المبتكرة» الإقليمي

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في فعاليات الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان «الحلول المبتكرة لإعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي استمر لمدة يومين فى الفترة من 5-6 يوليو 2022، ونظمه المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه «إيمي»، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، وجامعة الدول العربية، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدا»، والعديد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

الحوار الإقليمي

وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أنّ الحوار الإقليمي يشارك به نحو 50 مسؤولا رفيع المستوى، بينهم وزراء وخبراء ومسؤولون، يمثلون قطاعات المياه والصحة والزراعة والبيئة ومراكز البحوث العربية، لمناقشة السياسات العلمية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحلول وأفكار مبتكرة لمواجهة الشح المائي، وتوفير مصادر بديلة للمياه التقليدية.

خدمات الصرف الصحي

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أنّ الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لنحو 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 66.7%، ومن المقرر استكمال التغطية بخدمات الصرف الصحي من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها استجابة لآمال وطموحات المواطن المصري في توفير حياة كريمة.

واستعرض نائب وزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية التي ينفذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخي، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه، كما استعرض جهود إعادة استخدام المياه المعالجة، إضافة إلى تحسين جودة مياه المصارف الزراعية، وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة.

معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية

وأضاف أنّه جرى تنفيذ نحو 510 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي الثنائية والثلاثية بمختلف المحافظات، بطاقة إجمالية 16.3 مليون م3 / يوم، وجار تنفيذ نحو 311 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بمختلف المحافظات، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 7 ملايين م3 / يوم، وتم الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة، بطاقة مليون م3 / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة 5.6 مليون م3 / يوم، وتُعد أكبر محطة معالجة في العالم «حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية»، لاستخدامهما في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وجارٍ تنفيذ محطة الحمام، بطاقة 7,5 مليون م3 / يوم.

وفي ختام كلمته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، تُعد من الموارد المائية المتاحة حاليا، ويتم إعادة استخدام المياه المعالجة منها في مختلف المجالات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة، ومنها، وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة.