تعاونيات الإسكان تطرح وحدات سكنية للبيع في «لؤلؤة القاهرة الجديدة»

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح 33 وحدة سكنية للبيع بنظام «القرعة»، في موقع متميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام رزق، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد حتى 10 سنوات، بمساحات «109 م2 - 124 م2 - 152 م2».

تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 18 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي «3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر».

إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية

وأشار إلى إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خصصت أرقام تليفونات للاستعلام وهي: «22724898 - 22724897».

كما أعلنت هيئة التعاونيات عن طرح أراض ومعدات للبناء والتشييد للبيع بالمزاد العلني وطرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 5 سنوات.

وكان الدكتور حسام رزق، أعلن أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة لمولات تجارية ومستشفيات ومدارس دولية وخاصة ومراكز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية ترفيهية ومراكز طبية، وذلك بعدة مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية.