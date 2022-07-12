مجموعة قرصنة موالية لإيران تعلن اختراق موقع بلدية تل أبيب

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اختراق مجموعة «الطاهرة» قرصنة موالية لإيران جماعة موقع بلدية تل أبيب، وذلك بعد عدة هجمات متتالية، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».

اختراق موقع بلدية تل أبيب

وبحسب قناة «124» العبرية، فإنّ جماعة «الطاهرة»، تبع قرصنة موالية لإيران، اخترقت موقع بلدية تل أبيب وأسقطته، إذ إن الموقع تعطل في وقت سابق من صباح أمس الاثنين، ولكنه يعمل فى الوقت الحالي بشكل طبيعي، كما أكّدت بلدية تل أبيب أنَّه جرى التعامل مع الحادث على وجه السرعة.

جامعة الطاهرة وراء اختراق موقع بلدية تل أبيب

وأتى الهجوم بمثابة رفض لخدمة «DDoS»، إذ يتسبب في تحميل متعمد على المستخدم مما يؤدي إلى إسقاط الموقع، لكنه لا يسمح بسرقة البيانات، وقالت السلطات الإسرائيلية، إنَّ جماعة «الطاهرة» كانت وراء سلسلة متتالية من الهجمات على المواقع الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك خدمة توصيل الطعام «مشلوحًا»، بالإضافة إلى مواقع هيئة المطارات والبريد الإسرائيلي.

اختراقات متتالية لمواقع تل أبيب

وفى الأسبوع الماضي، زعمت جماعة «الطاهرة»، أنها اخترقت مترو تل أبيب، و طالبت من سكان المدينة سيارة أجرة، في حين أن من المعروف أنه لا يوجد مترو أنفاق في تل أبيب، وتمكن المتسللون من إسقاط موقع «نيتاع» الخاص بطرق النقل الكهربائي، الذي يقف وراء التخطيط لمشروع المترو المستقبلي.

الحرب «السيبرانية» بين إسرائيل وإيران

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أنَّ الحرب «السيبرانية» بين إسرائيل وإيران أصبحت علنية للجميع بعد أن كانت سرًا لا يعلم بها أحد، حيث اعترفت تل أبيب وطهران بتنفيذ اختراقات إلكترونية منسقة ضد بعضهما بعضًا، وسط مخاوف عدة من احتمال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينهما، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.