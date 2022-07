جيش الاحتلال يحقق في تسريبات أضرت بـ«غموض تل أبيب»

شهدت الساحة الإيرانية والإسرائيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث، وأبرزها إصدار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر لقسم «مالماب» بإجراء تحقيق في تسريبات إعلامية أخيرة أضرت بسياسة غموض «تل أبيب»، فيما أطلق «حزب الله»، طائرات دون طيارعند حقل «كاريش».

أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، قسم الأمن في وزارته «مالماب»، بإجراء تحقيق في التسريبات الإعلامية الأخيرة التي أضرت بسياسة غموض «تل أبيب»، بعد فترة وجيزة من إشارة تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي بقوة، إلى أنّ وحدة المخابرات العسكرية كانت مسؤولة عن هجوم إلكتروني على مصانع شركة «خوزستان» الإيرانية للصلب المملوكة للدولة.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، أنّ مجموعة «جميل سكاف» ‏و«مهدي ياجي»، أطلقت ظهر أمس السبت، 3 مسيرات غير مسلحة وبأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي عند حقل «كاريش» بالبحر المتوسط، لتنفيذ مهام استطلاعية، مشيرا في بيان، إلى أنّ المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة.

وكان مركز «ألما» البحثي الإسرائيلي، كشف في تقرير عن أنّ «حزب الله» اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أسقط 3 طائرات دون طيار «مسيرات»، أطلقها ​«حزب الله» اللبناني​ باتجاه ​المياه​ الاقتصادية لإسرائيل فوق البحر ​الأبيض​ المتوسط.

وأشارت صحيفة ​«جيروزاليم بوست»​ الإسرائيلية، إلى إسقاط مسيريتين من قبل البحرية باستخدام نظام «برق 8» من على سفينة «آي إن أس إيلات»، مضيفة أنّها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام النظام ضد التهديدات الجوية.

من جانبه، حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال الاسرائيلية يائير لابيد، إيران، في أول تصريح بعد الحادثة، قائلا: «لا تختبروا إسرائيل، إيران هي التهديد الأول لتل أبيب».

وأوضح مسؤول الاحتلال الإسرائيلي، أنّ «تل أبيب» ستفعل ما بوسعها حتى لا تمتلك طهران سلاحا نوويا.

ومساء أمس الأول الجمعة، نشرت وسائل إعلام إيرانية، تقارير ومقاطع فيديو عن سلسلة انفجارات متتالية في قاعدة «مالك الأشتر» التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني جنوب شرقي عاصمة البلاد «طهران»، ولم تعلق السلطات بعد على الحادث.

ونشرت بعض وسائل الإعلام فيلما منسوبا لانفجارات المعسكر، فيما أعلنت مواقع تابع لمنظمة «مجاهدي خلق»، تعرض قاعدة «مالك أشتر» التابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم من قبل وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق.

