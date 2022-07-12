حبس 3 عاطلين بتهمة التسلل وسرقة مدرسة في العمرانية: «الكاميرات كشفتهم»

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة مدرسة في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، كما طلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة السرقة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بسرقة إحدى المدارس فى منطقة العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ وسرقة محتويات المدرسة المبلغ عنها.

سرقة محتويات المدرسة

وبالمعاينة وسؤال عدد من الشهود، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، تبين أنَّ 3 عاطلين وراء التسلل للمدرسة وسرقة محتوياتها، بعد استمرارهم فترة في مراقبة المدرسة حتي تحين لهم الوقت المناسب فأتموا جريمتهم.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات من قبل رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، تمكنوا من ضبط المتهمين، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة.

تحرير محضر والنيابة تحقق

وتمّ تحرير المحضر اللازم بأقوال المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتتولى النيابة العامة التحقيق معهم.