مصرع لص سقط من الطابق الخامس أثناء سرقة شقة بمدينة نصر

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول واقعة مصرع شخص في العقد الرابع من العمر إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أن المتوفي سقط أثناء سرقته شقة بالعقار محل الواقعة، وأنه غير مقيم بالعقار.

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا بمصرع شاب سقط من الطابق الخامس، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسين.ق»، في العقد الرابع من العمر وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم.

نُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء سكان العقار لسماع أقوالهم.

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في مدينة السلام

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وانتقلت القوات إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة سيدة تدعى «دينا.خ»، ربة منزل، في العقد الرابع من العمر، وبسؤال أسرتها اتهمت الزوج بقتلها، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء الزوج لسماع أقواله في اتهام أسرة المجني عليها له.