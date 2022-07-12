كيف تحصل على السيارات بديلة التوك توك؟.. اعرف الأسعار والخطوات

قررت الحكومة استبدال التوكتوك بسيارات كهربائية جديدة تعمل بنظام الأربع عجلات، بعدما انتشر كثيرا في القرى والمدن وأصبح وسيلة النقل الأساسية في الكثير من الأماكن وتسبب في انزعاج للعديد من الأشخاص، لذا تم استبداله بسيارة صديقة للبيئة تعمل بنظام أربع عجلات.

ووقع جهاز مدينة 6 أكتوبر، بروتوكول تعاون مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة، وأعلن وصول أول نموذج للسيارة الكهربائية بديلة التوك توك والتي تعمل بنظام الأربع عجلات، وتم تجربته على أرض الواقع بحضور رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» كيفية الحصول على السيارات الكهربائية بديلة التوكتوك.

سيارات بديلة التوك توك

على الراغبين في استبدال التوكتوك أن يتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية.

كما يجب على الشخص أن يسلم التوك توك للشركة، التي تحدد قيمته طبقا للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة.

وستعتبر اللجنة ثمن التوك توك مقدم ثمن السيارة الكهربائية البديلة.

ثمن السيارات بديلة التوكتوك

وعن سعر السيارة الكهربائية الجديدة بديلة التوك توك، كشف جهاز 6 أكتوبر، عن أن سيتم تحديد سعر السيارة الجديدة و قيمة القسط الشهري، عدد سنوات التقسيط، فيما بعد إذ لم تنته الشركة المسؤولة بعد من الاتفاق أو تقديم السعر النهائي لبديل التوكتوك، وستكون اللجنة الحكومية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ستكون مسؤولة عن تحديد السعر النهائي.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في بيان نشره الجهاز عبر الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم تقسيط باقي ثمن السيارة مع أحد جهات التمويل، مشيرا إلى الانتهاء من كافة تفاصيل المشروع تمهيدا لإحلال السيارة الكهربائية الجديدة بديلا للتوك توك المنتشر في مختلف المدن ومحافظات مصر.