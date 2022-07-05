حل جذري لمشكلة «التوك توك» في أكتوبر.. إحلال المركبة بسيارات كهربائية

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز 6 أكتوبر، إنّ «التوك توك»، من أبرز السلبيات التي كانت تعاني منها مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى تعدد سلبياته مثل السير عكس الاتجاه والعشوائية وانتشار حوادث الخطف والسرقة باستخدامه.

شكاوى من المواطنين عقب تدخل جهاز مدينة 6 أكتوبر

وأضاف «جميل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنّ الجهاز تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بالتوك توك، لافتًا إلى أن أعداد التكاتك بالمدينة يُقدر بالمئات، نظرًا لانتشاره بقوة خلال السنوات الماضية.

حل يراعي جميع الأطراف

وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر أنه تم مراعاة أصحاب «التكاتك»، عند التفكير في حل المشكلة، نظرًا لأنه مصدر رزقهم، موضحًا أن التوك توك الواحد يعمل من خلال 3 أشخاص وبالتالي يؤثر على دخل 3 أسر.

ولفت إلى أن جهاز 6 أكتوبر حرص على أن يكون حل مشكلة التوك توك مرضيًا لجميع الأطراف، وهو ما تم بالفعل حيث قام الجهاز بـ«إحلال» وليس إضافة، وهو سحب المركبة واستبدالها بأخرى كهربائية.

تعاون مؤسسات الدولة لتطبيق قرار «الإحلال»

وأشار إلى أن عملية «الإحلال» تمت بالشراكة مع إحدى شركات الطاقة وبالتنسيق مع محافظة الجيزة، التي رحبت بالمشروع بشدة، نظرًا لوجود قرار سابق بحظر سير التوك توك، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور.