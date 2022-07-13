حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-7-2023 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، مائية وهوائية وترابية ونارية، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة حظ البرج التابع لهم حيث أن عالم الأبراج مرتبط بالفلك، كونه خاص بدراسة تأثير الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب على حياة الإنسان.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، ويطالبك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، عليك أن تراجع موقفك من الغير، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمنحك اليوم ذهنًا صافيًا وتستطيع التكيف مع الآخرين بشكل جيد.

حظك اليوم برج الثور 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات ومن الواضح أن يحدث تغيير إيجابي اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات ويجب ألا تغامر وأن تخطط جيدًا في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الخاص بك، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

حظك اليوم برج السرطان 13-7-2022 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك مع الآخرين على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا مع شريك الحياة لذا يجب أن تهدأ.

حظك اليوم برج الأسد 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها، لذا يجب أن تنظم جهوك بشكل جيد.

حظك اليوم برج الأسد 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتأمل والبحث عن حلول دون إحساس بعدم الاهتمام، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء 13-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسبًا لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك لكي تشعر بالتقدير.

حظك اليوم برج العذراء 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان 13-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. عليك أن تنتبه لحقوقك مع الحفاظ على اللباقة كي لا تفقد مصالحك أو من يحبونك.

حظك اليوم برج الميزان 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تحذر التسرع في ردود أفعالك حتى تتجنب المشكلات.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل العلاقات يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ يمنحك سحرا وشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع في خطواتك عليك أن تفكر جيدا.

حظك اليوم برج القوس 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك بشكل كبير، حتى لاتدخل بمشكلات عديدة

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل ببرجك يجعلك متحفزا لذا عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية مع شريك الحياة وتكون أكثر هدوءا.

حظك اليوم برج الدلو 13-7-2022 على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك تنظم جهودك في كل ما يفيدك.

حظك اليوم برج الدلو 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك اليوم أن تكون متحفظ في كلامك وتتجنب الفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 13-7-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تنمي مشاريعك، وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج الحوت 13-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباء والأصدقاء والاحتفال معهم.