حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 12-7-2022 عاطفيا ومهنيا

ذكرت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، إذ أنًه اجتماعيًا ومهنيًا، القمر موجود اليوم في مربع برجك، لهذا سوف تساورك الشكوك بشكل مبالغ فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق. وعلى الصعيد العاطفي والعائلي، فإن الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود الحمل، بالهدوء والتروي، نظرًا القمر موجود اليوم في مربع برجه، لهذا سوف تساوره الكثير من الشكوك، فعليه أن يحاول أن يتعامل اليوم بهدوء وصبر، وعدم انفعال، ولا يبالغ في إظهار مشاعر القلق، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، بعدم التسرع والابتعاد عن الاستفزاز، نظرًا لأن الوضع الفلكي دقيق ولا يحتمل أي انفعالات أو تصرفات غير مدروسة، لذا عليك أن تحافظ اليوم وبشدة على برودة أعصابك، كما يجب أن تفرمل انفعالاتك، وتلتزم بالهدوء، مع الابتعاد عن كل ما يعرضك اليوم للاستفزاز، وفق حظك اليوم.

عيوب برج الحمل

ومن عيوب مولود الحمل، شعوره بالغضب الشديد عندما يشعر بوجود إهمال لعواطفه، وشعوره الدائم بالأنانية، رغم محاولات مكافحة هذا الشعور، وشعوره أيضًا بعدم صبره فضلا عن آرائه القاسية على الآخرين.