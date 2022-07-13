حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يحب أن يدخل في تغيير بشكل مستمر فهو يكره الروتين ويحب أن يقضي أوقاتًا سعيدة في حياته، كما أنَّه يتسم بالاستقلالية عمن حوله فهو يتمكّن من تنفيذ كل ما يريده حتى يشعر بالسعادة دون أن يحتاج لأي شخص.

ويستطيع مولود برج الحمل جذب الانتباه المحطين به، كما أنَّه يعد من أصحاب القرارات السريعة والواضحة، ولا يتردد كثيرًا في قرارته، إذ أنَّه يفكر جيدًا قبل أن يتخذ أي قرار خاص به لذا يكون القرار مدروس بشكل جيد ولا يسمح لأي شخص أن يشكك به.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد ترصد «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس، ويطالبك أن تعمل بدقة ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك، عليك أن تراجع موقفك من الغير وتتعامل بشكل جيد مع زملائك ومديرك في العمل حتى تشعر بالسعادة، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين، حتى تشعر بالسعادة وتقضي أوقات سعيدة مع من تحب في حياتك العاطفية ومع شريك الحياة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.