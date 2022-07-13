حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، وينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية والكوكب المتحكم به هو «عطارد»، كما أنه يحمل صفات متناقضة في نفس الوقت، فهو يمكن أن يشعر بالسعادة والحزن في أوقات متقاربة بشكل كبير وأي شئ بسيط قد يغير من شعوره.

مواصفات برج الجوزاء

ويستطيع مولود برج الجوزاء أن يتعامل مع عدد كبير من الشخصيات المختلفة دون أن يشعر بأي ضيق كما أنه يتسم بالبهجة وأن لديه حس فكاهي كبير، فهو يحب المغامرات بشكل كبير ويكره الأشياء التقليديه أو الوظائف الروتينيه.

ووفق خبيرة الفلك عبير فؤاد ترصد «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها يوميا، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات ويجب ألا تغامر في حياتك وأن تخطط جيدا لكي تحقق نجاحا في كل خطوة تقوم بها بحياتك العملية وتشعر بالسعادة وتصل لأعلى المناصب، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الخاص بك، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور وتكون أكثر قدرة على النقاش مع شريك الحياة حتى تنعم بحياة هادئة وتشعر بالسعادة خلال الأوقات التي تقضيها معه وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.