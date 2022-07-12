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محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 12-7-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

انتصار الغيطاني
07:14 ص | الثلاثاء 12 يوليو 2022
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك توقعات حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، على الصعيد المهني والمالي، إذ أنَّه سيكون مناسبًا لك وضع الخطط، نظرًا لأن القمر في منزل المدخرات، وهذا يؤكّد أن هناك الكثير من المكاسب والأرباح المالية بانتظارك، وهذا يساعدك على التخطيط لمستقبلك بشكل واضح وهادف، كما أنَّه يعمل على تصفية ذهنك اليوم لتنمية كل مهاراتك الشخصية، أو أي شيء له علاقة بالمال والمدخرات أو الأملاك.

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، فهناك الكثير من الأخبار الجديدة المنتظرة اليوم، نظرًا لأن فينوس في برجك ولهذا سوف تمنحك الأفلاك طاقة عاطفية وجاذبية كبيرة، وأيضًا حضورًا أخاذًا وتتمتع بسحر لا يُضاهي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت خبيرة الأبراج أن مولود برج الجوزاء سيكون من المحظوظين اليوم، نظرًا لوجود القمر في منزل المدخرات، وهذا سوف يساعدك كثيرًا على التخطيط لمستقبلك، كما تعمل على تصفية ذهنك اليوم لتنمية كل شيء له علاقة بالمشروعات المهنية، والمال والمدخرات أو الأملاك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

أكّدت عبير فؤاد، أنَّ مولود برج الجوزاء اليوم سيكون لديه الكثير من السعادة والاستقرار على الصعيد العاطفي، إذ أنَّ فينوس في برجك، وهذا سوف تمنحك طاقة عاطفية وجاذبية وحضورًا أخاذًا وتستطيع أن تحقق الاستقرار العاطفي المنشود، كما تستطيع أن تتمتع بسحر لا يُضاهي وفق حظك اليوم.

 

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بقلم انتصار الغيطاني