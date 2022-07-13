حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يجد مولود برج العذراء صعوبة في أن يثق بأحد بسهولة، فهو لا يرتاح للأشخاص بسرعة، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعبًا حيث يعتبر هذا من أبرز عيوبه، فهو يميل إلى العزلة والوحدة والجلوس مع نفسه كثيرا، كما يعرف عنه الغموض فهو لا يتحدث عن حياته وأسراره لأحد، كما أنه شديد التدقيق والتركيز على كل فعل حتى لو لم يكن يستحق، ويوجه النقد اللاذع للآخرين إذا رأى أي فعل أو تصرف لا يعجبه مما يتسبب في إزعاج الآخرين.

صفات برج العذراء

ويميل مولود برج العذراء إلى الارتباط في سن صغيرة فهو لا يجد أحدًا يعجبه بسهولة ويرتبط في مرحلة متأخرة من عمره في سبيل الحصول على شريك حياة يقتنع به، وهو يميل إلى التسلسل والتدرج في التعامل مع الآخرين، كما أن ردود أفعاله سريعة، وهو شخص عقلاني كما يجد صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يمر مواليد برج العذراء بفترة من التشوش منذ فترة، ولكن اليوم يتبدل الحال كثيرًا، حيث يتواجد القمر المكتمل بمنزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يكون اليوم جيدًا للتخطيط والتفكير وترتيب أهدافك وتحديدها، حيث يدعمك الفلك في ذلك لتكوين وجهتك المستقبلية، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».