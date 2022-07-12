السيطرة على حريق نشب «بهيش» مجاور لمحور 30 يونيو في بورسعيد

نشب حريق كبير في الهيش المجاور لطريق محور 30 يونيو في رابع أيام عيد الأضحى المبارك الأمر الذي حجب الرؤية عن السيارات المارة عن الطريق بسبب كثافة الدخان.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بحريق في الهيش

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق ضخم في الهيش المجاور لمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد رجال الحماية المدنية والإطفاء بالتوجه إلى مكان الحادث وبالفعل انتقلت سيارات الإطفاء إلى منطقة الهيش.

تم الدفع بسيارتين إطفاء ومكنتين شفط المياه من بحيرة المنزلة المطلة على الجهة الأخرى من الطريق، للسيطرة على الحريق حيث تبين أنه كان ممتد لمساحة واسعة في الأرض بجانب الطريق مما حجب الرؤية على الطريق من كثافة الدخان، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يتسبب في حوادث الطريق بعد حجب الرؤية عن قائدي السيارات بالكامل بالإضافة إلى مشكلة بيئية.

كما تم التأكد من عدم اشتعال الهيش مرة أخرى من خلال أعمال التبريد التي قام بها رجال الإطفاء، وكذلك لمنع تصاعد الأدخنة التي تؤثر على التنفس وصحة وسلامة المارة على الطريق.

عقب سيجارة مشتعل سبب حريق الهيش

تببن من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق نشب بسبب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل في الهيش فادي إلى اشتعال النيران وسط الهيش بجانب الطريق، الحرارة العالية وانتشار كمية كبيرة منه سهل من عملية الاشتعال وتمت السيطرة عليه قبل أن يتسبب في حوادث سير على الطريق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.