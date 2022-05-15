دفن شاب تفحمت سيارته على محور 30 يونيو بالإسماعيلية.. اصطدم بحاجز خرساني

أمرت جهات التحقيق، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بدفن جثمان شاب، في الأربعينيات من العمر، لقي مصرعه في حادث مروري على محور 30 يونيو في اتجاه القاهرة في الساعات الأولي من صباح أمس.

وانتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثمان بعد اصطدام قائد السيارة بحاجز خرساني، ما أدى إلى اشتعال النيران بها وتفحم الجثة بالكامل.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 9178 بحاجز خرساني، ما أسفر عن مصرع قائدها.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلي مكان الواقعة، ونجحت في إطفاء السيارة إلا أن جثة قائدها تفحمت بداخلها.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب، لحين انتداب مفتش الصحة لمعاينتها.

التعرف عل هوية صاحب الجثمان

وشكل اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية فريق بحث لفحص سبب اشتعال النيران في السيارة، وكشف هوية قائد السيارة وإبلاغ ذويه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى في الحادث يدعى أحمد محمد عبد السميع، مقيم بمحافظة القاهرة، وهو رجل أعمال، ويمتلك فروعا لإحدى ماركات الملابس.

وقالت المصادر الأمنية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة الملاكي بالحاجز الخرساني، واشتعال النيران بها، ولم يتمكن المواطنون من السيطرة عليها باستخدام طافيات الحريق.