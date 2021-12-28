إصابة سيدتين صدمتهما سيارة وفرت هاربة على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيبت سيدتان بإصابات مختلفة، جراء تصادم سيارة ملاكي فرت هاربة، بسيارة يستقلونها على محور 30 يونيو مساء اليوم في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخرى تحمل لوحات «9562 أ ب ل»، فيما فرت السيارة الأولى من مكان الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين في أعمار مختلفة، هما فاتن سليمان عمر سليمان مقيمة بمدينة العريش، وصفاء عبد الله حسين مقيمة بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ، سيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابتين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الشرطة، وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار السويس الإسماعيلية

وكان قد لقي طفل في عمر عامين ظهر اليوم الثلاثاء مصرعه ويدعي محمد أيمن جاد الله محمود سنتين أسفل عجلات قطار الإسماعيلية السويس، وتم نقل جثمانه الي ثلاجة مستشفي فايد.

وقالت المصادر ان الطفل مقيم في منزل ريفي علي مقربة من شريط السكة الحديدة ووصل الي الشريط خلال لعبه أمام المنزل بمنطقة منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد مما تسبب في وفاته.

وانتقلت قوات الشرطة إلي مكان الواقعة وحررت محضر بالواقعة فيما تم التحفظ علي الجثمان لحين صدور قرار من النيابة العامة والتأكد من عدم وجود اي شبهة جنائية.