حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يحب مولود برج الميزان الحق والعدل ويميلون إلى إنصاف المظلومين مهما سبب ذلك لهم من أضرار، إذ أنهم يكرهون الظلم، ولا يقدرون على تحمل الإساءة أو تعرض أي شخص للأذي النفسي والمعنوي أو المادي، ومولود ذاك البرج أشخاص عقلانيون ويميلون لاتخاذ القرارات العادلة التي لا تمسّ أي أحد، وهذا ما يجعل مواليد هذا البرج منطقيين للغاية وقادرين على تحليل الأمور بطريقة صحيحة.

صفات برج الميزان في العمل

يحب مولود برج الميزان المثالية في كل جوانب حياته الشخصية والعملية، كما أنهم يحبون أن يؤدوا عملهم بإتقان شديد دون تقصير، كما أنهم يعملون بجدّ ويسعون لتحقيق نتائج إيجابية والوصل إلى أفضل التطورات الممكنة، كما أنَّهم يعملون على أخذ قرارات تكون مثالية لهم ولمن هم حولهم، ويستمعون للآخرين ويكونون مديرين جيدين ويحبهم من حولهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر المكتمل في وضع معاكس، مما يتطلب منك أن تكون حذرًا وتبتعد عن التسرع في ردود أفعالك وأقوالك تفاديًا للصدام والخلافات وحدوث مشاكل فيما بعد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يعد الوضع الفلكي دقيق اليوم ولا يحصل لمواليد برج الميزان أي شيء يرضيهم أو يسعدهم، فقط عليهم الانتباه لحقوقهم مع الحفاظ على اللباقة كي لا يفقدون مصالحهم أو من يحبونهم بكلامهم أو ردود فعلهم العنيفة، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».