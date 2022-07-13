حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلئ أصحاب برج العقرب بالطموح العالي الذي يجعلهم لا يتوقفون عن تحقيق النجاحات ويسعون للوصل إلى أعلى المناصب، ويؤدون أعمالهم بحرفية وبهدوء ويعرضون أعمالهم على أنّها سهلة ولم يبذلوا الكثير لإنجازها، فهم بطبيعتهم قادة لا يحتاجون لبذل مجهودًا ليصبحوا رؤساء، كما أنّهم لا يخافون من التحدّث إلى مدرائهم إذا كانوا صغارًا أو جدد في العمل فهم لا يهابون أحدًا نتيجة ثقتهم في نفسهم، وإنما يحترمون الأشخاص فقط دون خوف منهم، كما أنهم محبوبين من زملائهم في العمل.

صفات برج العقرب في الحب

يمتلك أصحاب برج العقرب الكثير من الشغف في علاقاتهم ويتميزون الرومانسية، ويسعون إلى إيجاد لغة حوار فيما بينهم وتواصل جيد ويحبون مشاركة شريك حياتهم قبل اتخاذ القرارات، وهم أحباء وشركاء قويين يقدّمون الدعم والمساندة لشركائهم، ومشاعرهم رقيقة، ويتمتعون بقوّة عاطفية هائلة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يتواجد القمر المكتمل بمنزل العلاقات مما يمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب وتشعر بالراحة ويمنحك فرصا متعددة وتدير العقول بلباقتك، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمتلئ اليوم بسحر وجاذبية كبيرة حيث يتواجد الشمس وعطارد في منزل الحظ، مما يملئك بالسحر ويمدك بالشجاعة لتعبر عن مشاعرك بحرية وتقوم بخطوات جريئة، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».