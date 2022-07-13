في ذكرى ميلاده.. علي الكسار دخل مستشفى المجانين بسبب «خروف»

تحل اليوم الذكرى الـ135 علي ميلاد الفنان الراحل علي الكسار، ويحفل تاريخه الفني بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، وهو أحد أهم عمالقة الكوميديا في مصر، وبالرغم من ذلك إلا أنه تعرض لموقف دخل بسببه مستشفى المجانين.

علي الكسار: دخلت مستشفي المجانين بسبب خروف

قال الفنان علي الكسار خلال لقاء إذاعي نادر له في إحدى المحطات الإذاعية إنه دخل مستشفى المجانين: «أنا ربنا قدرني واشتريت خروف قبل العيد بيومين وخدته علي البيت وحبسته في الحمام لأنه بيتي لا يوجد به مكان أحط فيه الخروف، وجت حفيدتي الصغيرة دخلت الحمام ولم تكن تعرف أنه يوجد خروف في الحمام، فالخروف طلع عليها وهي خافت وجريت وسابت باب الحمام مفتوح».

وتابع الكسار حديثه: «وطبعا الخروف خرج من الحمام ودخل على غرفة النوم الخاصة بي ولما بص في المراية شاف خياله فافتكره خروف تاني فقام نطحه كسر زجاج المراية، وبعد كده دخل المطبخ وشرب إزازة الجاز».

واستكمل الكسار: «قولت عليه العوض ونزلت أحجز لحمة العيد من عند الجزار لأنه لا يمكن ندبحه ولحمته كلها بقت جاز، فنصحني أحد جيراني وقال لي اعمله غسيل معدة أو اطلبله الإسعاف فطلبت الإسعاف وحكيتلهم الموقف قفلوا في وشي وقالولي ده مش اختصاصنا».

وأكد الكسار أنه قام بطلب تاكسي وأخذ خروف العيد واتجه إلى منطقة الإسعاف وطلب منهم غسيل معدة للخروف: «واحد من بتوع الإسعاف قالي اركب، وركبت أنا والخروف وبعدين نزلني في مكان أنا معرفوش وقابلني هناك واحد يعرفني وقالي انت بتعمل أي هنا قولتله أنا عايز أعمل غسيل معدة للخروف قالي خد الخروف وامشي من هنا قبل ما يثبتوا جنانك أنت هنا فى مستشفي المجانين».

واستطرد الكسار حديثه: « خدت الخروف وروحت البيت وجبت حلة صغيرة وفضلت أضرب في الخروف وهو ينطح فيا لحد ما لقيت نفسي صحيت وبضرب في المخدات بدماغي واكتشفت أنه كان حلم في الآخر».

علي الكسار: لم أحصد من أعمالي سوى الستر من الله

وكشف الفنان علي الكسار أنه لم يحصد ثروة من أعماله الفنية سوى الستر من الله، وأن كل آماله كانت أن يكون ممثلا جيدا ومقبولا للجمهور.