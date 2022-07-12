شواطئ بورسعيد كاملة العدد في رابع أيام عيد الأضحى

شهدت الشواطئ العامة في مدينة بورسعيد إقبالاً كبيراً من المصطافين اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، سواء من أبناء محافظة بورسعيد أو المحافظات المجاورة، الذين توافدوا على المدينة بالتزامن مع احتفالات العيد.

الأطفال يمارسون السباحة والكرة الشاطئية

وحرص الأطفال والكبار علي اللعب والسباحة في بحر بورسعيد، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة الشاطئية، وسط حالة بالغة من الفرحة والسعادة بقدوم الصيف وغياب كورونا.

نشر 60 منقذاً على طول ساحل بورسعيد

ورفعت إدارة شاطئ بورسعيد والأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث تم نشر 60 منقذاً على طول ساحل بورسعيد، الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

حملات يومية لرفع المخلفات وصيانة الأدشاش

وتعمل محافظة بورسعيد على توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال 3 حملات يومية، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش، وذلك من أجل إسعاد المصطافين.

إشغال فنادق بورسعيد خلال العيد 100%

من جانب آخر ،أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة شهدت توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق المختلفة بالمحافظة، بلغت 100%.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تزينت خلال عيد الأضحى المبارك، واستقبلت الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بالشواطئ والمناطق السياحية والترفيهية، مشيراً إلى أن جميع القرى السياحية والفنادق والشوارع السياحية تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى خلال عيد الأضحى، كما تم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

كما تم تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية، وفرض الأمان طوال أيام العيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي، وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شواطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشواطئ للخروج بمحافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال العيد.