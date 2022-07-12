إعدام لحوم غير صالحة وتحرير 42 محضراً لمحلات الجزارة في أخميم

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع إدارات الطب البيطري والتموين ولجنة حماية المستهلك بسوهاج، حملاتها المرورية على المجازر ومحلات الجزارة والمجمدات والسوبر ماركت، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لفحص الأغذية واللحوم، والتأكد من سلامتها، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال أيام العيد.

تحرير 18 محضراً وإعدام 15 كيلو لحوم

وأكد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى، أنه تم تنفيذ حملة بالاشتراك مع إدارة أخميم البيطرية وإدارة تموين أخميم، تم خلالها تحرير 18 محضراً متنوعاً، وضبط وإعدام 15 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بحضور أعضاء لجنة حماية المستهلك، والدكتور طارق لطفي، مدير إدارة أخميم البيطرية، والدكتور صابر نور، رئيس قسم التفتيش على اللحوم.

9 محاضر لعدم نظافة و9 لعدم إعلان الأسعار

وأوضح رئيس مركز أخميم أن الحملة استهدفت المرور على محلات الجزارة داخل قرى المركز بمحافظة سوهاج، وتم تحرير 18 محضراً متنوعاً، منهم 9 محاضر عدم لف اللحوم بشاش أبيض، مما يعرضها للأتربة والميكروبات والغازات، و 9 محاضر عدم إعلان الأسعار، مشيراً إلى أنه تم أيضاً ضبط وإعدام حوالي 15 كيلوجرام من اللحوم لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الٱدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

لجنة ضبط الأسواق بأخميم

وأضاف «حبارير» أن لجنة ضبط الأسواق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قامت بحملة تفتيشية لمراقبة الأسواق والمجازر ومحلات بيع اللحوم، وذلك لفحص اللحوم والمواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ضمن مراقبة أعمال الذبح والأضاحي، والتأكد من صلاحية اللحوم قبل عرضها للمستهلك، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضراً متنوعاً، منها عدم إعلان عن أسعار، وإشغالات، ونظافة، وعدم حمل شهادة صحية.

وشدد رئيس مركز ومدينة أخميم على تكثيف جهود حملات ضبط الأسواق لفحص اللحوم والأغذية، والمرور على المجازر بصفة يومية، لمتابعة أعمال الذبح، والتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها وفحص الذبائح.