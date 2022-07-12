مشاجرة وحريق بين شقيقين وعمهما لخلافات على الميراث بسوهاج

لخلافات الميراث نشبت مشادة تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي بين شقيقين وعمهما الذي انضم لأحد الشقيقين بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية؛ يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بوجود مشاجرة وحريق بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول «الفيل. ح. م»، 49 عاما، عامل ونجل شقيقه، «سامي. أ. ح»، 25 عاما، عامل، وبين طرف ثان «حمادة. أ. ح» سن 29 عاما، عامل نجل شقيق الأول وشقيق الثاني والطرفان يقيمان دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

خلافات على الميراث

وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وقد أفادوا وأقرروا بحدوث مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب «دون حدوث إصابات» واتهم الأول من الطرف الأول الطرف الثاني بإشعال النيران بمنزله مما نتج عنه احتراق «ترابيزه وبعض الأوراق الخاصة به»، وتم السيطرة على النيران بواسطته، وذلك بسبب خلافات عائلية على الميراث. وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.