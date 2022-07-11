رفع 600 طن أتربة ومخلفات في حملات نظافة خلال أيام العيد بأخميم

كثفت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة التراكمات ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إزالة الأتربة وإزالة الإشغالات من شوارع وطرق وميادين مراكز ومدن محافظة سوهاج.

إزالة 150 طنا مخلفات بمدينة أخميم

وقامت الوحدة المحلية في مدينة أخميم بأعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات، وقد شملت الحملة المنطقة الأثرية وشارع امتداد أبوالقاسم وخلف مركز الشرطة وشارع العقيد وشارع المدارس وشارع أبو القاسم والطريق الرئيسي وشارع حلمي الشريف وشارع أبو بكر والشرقاوي ورابعة العدوية والعسال وعدد من الشوارع الداخلية ونقاط تجمع القمامة بمدينة أخميم وتم رفع أكثر من 150 طنا، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع المدارس والطريق الرئيسي وشارع امتداد أبو القاسم والإدارة التعليمية.

رفع 200 طن مخلفات من نيدة

وفي قرية نيدة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، بمواصلة أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من شوارع نيدة، حيث تم خلال ثلاثة أيام العيد رفع أكثر من 200 طن مخلفات صلبة وقمامة بناحية قرى جزيرة محروس والعزبة والعرب وعرب الأطاولة وبشارع الترعة المردومة وآبار الوقف وآبار الملك وقرية نيدة.

رفع 150 طنا مخلفات من الحواويش

وفي قرية الحواويش، قامت الوحدة المحلية بمواصلة أعمال النظافة والتجميل بالحواويش، حيث تم رفع ما يقرب من 150 طن مخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية بجوار بوابة الكوثر، كما تم رفع مخلفات بناحية عرب مهدي وقرية الديابات وأمام دير السيدة العذراء مريم ومصنع الألبان وسوق الخضار والفاكهة وأمام محطة الصرف الصحي، وكذلك رفع مخلفات صناديق القمامة من طريق الوزات وطريق الديابات.

رفع 100 طن مخلفات من الكولة

وفي قرية الكولة، تم تنفيذ حملات نظافة ورفع أتربة ومخلفات بشوارع الكولة والعيساوية تقدر بـ100 طن، وكذلك تم ري الأشجار بالطريق السريع.

وقد شدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على تكثيف العمل بحملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك للارتقاء بمستوى نظافة وجودة الطرق وإبراز المظهر الجمالي خاصة بالأعياد والمناسبات.