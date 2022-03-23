ضبط 35 طن سلع غذائية مخبأة داخل مخزن في حملة تموينة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين أسفرت عن ضبط ما يقرب من 35 طناً من السلع التموينية الأساسية، تشمل كميات من الدقيق والزيت والسكر، داخل أحد المخازن في نطاق حي الزيتون، كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف الراهنة، وقرب حلول شهر رمضان.

تجميع السلع التموينية لبيعها في السوق السوداء

وقال محافظ القاهرة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه كان يتم تجميع هذه السلع التموينية لبيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

تكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق، والتنسيق على مدار الساعة وبصورة يومية، مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، للتصدي لكافة ممارسات حجب أو احتكار السلع الغذائية، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمكنت حملة الرقابة التجارية بمديرية التموين في القاهرة، من ضبط ما يقرب من 35 طناً من السلع التموينية، منها 460 شيكارة دقيق 72% «نفرتيتي»، زنة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي 23 طناً، و40 شيكارة دقيق 72% بدون علامة تجارية بإجمالي 2 طن، و80 شيكارة «سميد بسبوسة» فاخر، زنة 50 كيلوجرام، بإجمالي 4 أطنان، و184 جركن زيت دوار الشمس، بإجمالي 3680 لتراً، و37 شيكارة سكر، بإجمالي 1850 كيلوجرام، و20 جركن مربى، بإجمالي 100 كيلوجرام، و240 عبوة خوخ معلب وشرائح أناناس، و5 كراتين شكولاتة، بها 150 كيلوجرام، وشيكارة دقيق 72%.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.