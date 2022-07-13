ما هو عيد الرسل الذي يحتفل به الأقباط؟.. أقدم عبادة في المسيحية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل، وهو العيد الذي يأتي بمناسبة ذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، ويأتي عيد القديسين بطرس وبولس بعد انتهاء صوم الآباء الرسل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو العيد الذي له العديد من الطقوس المتبعة في تلك المناسبة

وبعد صيام استمر أحد عشر يوماً يحتفل الأخوة المسيحيين في الكنائس بـ عيد الرسل، الذي يعد ذكرى لاستشهاد القديس بطرس والقديس بولس في روما، وتقام فى هذه المناسبة صلاة «اللقان» تبريك المياه.

صوم الرسل

ويمتنع الأخوة الأقباط فى صوم الرسل عن تناول المأكولات التي يوجد بها روح بالإضافة إلى الألبان والجبن، ويعد صيام الرسل من العبادات المقدسة لدى الديانة المسيحية والتي تحمل معاني روحية غاية في الأهمية بالنسبة للكنيسة، فهو صوم ثابت منذ العصر الرسولي.

ويعد صوم الرسل أول صيام في الكنيسة المسيحية، إذ تتراوح مدة صوم الرسل بين 15 إلى 49 يومًا، ويبدأ الصيام ثاني يوم حلول الروح القدس وينتهى قبل عيد الرسل.

عيد القديسين بطرس وبولس الثلاثاء 12 يوليو

وخلال عيد الرسل تُقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب»، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه كرمز للاغتسال من الخطية.

وفي عام 64 ميلادياً استشهد القديس بطرس مصلوب على إحدى التلال السبعة لمدينة روما القديمة ومنها جاء اسم الفاتيكان حيث بُنيت الكنيسة على اسمه «القديس بطرس»، واستشهد القديس بولس بقطع رأسه فى عام 67 الميلادي.

وتوضح العديد من الروايات التاريخية إلى أن يوم 29 يونيو لم يكن تاريخ استشهادهما، بل يبدو أنه كان لذكرى رومانية سابقة تحتفي بشخصيتى رومولوس وريموس المؤسسان الأسطوريان للمدينة الخالدة.

أصحاب الدور الرئيسي في تأسيس روما المسيحية

جدير بالذكر، أنَّ القديس بطرس والقديس بولس يعدان صاحبا دور كبير في تأسيس الديانة المسيحية بروما، كما تشير العديد من الترانيم القديمة ومنذ ذلك الزمان وروما «كنيسة ومدين» تعيش تاريخًا مزدحمًا بالأحداث والأشخاص وغنىً روحيا وثقافيًا.