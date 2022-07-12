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محمود مسلم

بايدن يؤكد مقتل ماهر العقال القيادي في «داعش» بسوريا

كتب:

محمد الليثي
08:33 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
جو بايدن

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأنباء المتداولة بشأن مقتل ماهر العقال أحد كبار قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وذلك خلال تنفيذ غارة جوية لقوات الجيش والاستخبارات الأمريكية. 

بيان البيت الأبيض

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان نشره البيت الأبيض، إن «موت العقال في سوريا يؤدي إلى إخراج إرهابي رئيسي من الميدان ويحد بشكل كبير من قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ عملياته في المنطقة».

وأشار بايدن إلى أن تلك العملية تبعث برسالة قوية إلى جميع الإرهابيين الذين يهددون وطننا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم.

عمل استخباراتي حازم

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه الضربة الجوية تمثل تتويجا لعمل استخباراتي حازم ودقيق وتقف كدليل على شجاعة ومهارة قواتنا المسلحة الأمريكية.

وقال إنها توضح أن الولايات المتحدة لا تطلب الآلاف من القوات في مهام قتالية لتحديد التهديدات التي تواجه بلدنا والقضاء عليها.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011