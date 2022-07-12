هل ضرب الأضحية قبل ذبحها يفقد ثوابها؟.. أزهري يجيب

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو لعدد من الأضاحي الهربانة من الذبح، وظهر في هذه المقاطع أحد العجول وهو يقتحم المقاهي والمحلات، وتعرض عدد من هذه العجول الهربانة للضرب من قبل الأهالي، ما جعل الكثيرين يتعاطفون معها وهذا ما ظهر في مقاطع الفيديو.

حكم ضرب الأضحية قبل ذبحها

وتساءل الكثيرون «هل ضرب الأضحية الهربانة وإصابتها قبل ذبحها يفقد ثوابها؟»، أجاب الشيخ إبراهيم عبدالراضي، أحد علماء الأزهر الشريف، على هذا السؤال، قائلا: إنه لا يجوز تعذيب الأضحية قبل ذبحها وهذا يعد من المحرمات، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يرح الشخص ذبيحته، أما ضربها قبل ذبحها وإصابتها لا يتناسب مع الراحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.

مراعاة شعور الأضحية

وتابع «عبد الراضي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المكروه أن ترى الأضحية نظيرتها التي تذبح قبلها، ولا بد أن يتم مراعاة شعورها، مشددا على ذبح الأضحية على الطريقة الشرعية الإسلامية وما غير ذلك حرام شرعا ولا يجوز.

وأشار «عبد الراضي» إلى أن ضرب الأضحية حتى تركض في الأرض لكي يتم ذبحها دون مقاومة منها فهذا أيضا محرم شرعا ولا يجوز؛ بل الجائز أن يسيطر عليها الإنسان وبما يعرفه من الخبرة من الجزارين ومن القائمين على هذه الأمور بما يريح الذبيحة ولا يؤلمها حتى يتم ذبحها دون تعب.