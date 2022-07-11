محافظ أسيوط: ذبح 50 عجلا حتى الآن من إجمالي 200 ضمن «صك الأضحية»

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ذبح 50 عجلا كأضحية وتوزيعها على قرى ومراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من إجمالي 200 عجل «صك الأضحية»، وسيتم ذبحها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجا

وأوضح محافظ أسيوط أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجًا يعمل على إدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم ضمن مشروع «صك الأضاحي» الذي يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحي وللمستحق.

ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة في عملية توزيع لحوم الأضاحي لتغطية أكبر عدد ممكن وضمان عدالة التوزيع وتوصيل الخدمة لمستحقيها، مشيدًا بمبادرة مؤسسة مصر الخير ومشاركتها المجتمعية الفعالة بنطاق المحافظة، داعيا منظمات المجتمع المدني أن تحذو حذوها في مشاركة الحكومة وخط التنمية الشاملة ودعم المجمتع في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية

كما شدد اللواء عصام سعد على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى والطب البيطري والصحة والبيئة، لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي.

عملية الذبح بدأت بعد صلاة عيد الأضحى

من جانبه، أوضح محمد فراج، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن عملية الذبح بدأت بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه يجري اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، لافتا إلى إنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي هذا العام بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من أحقيتهم في لحوم الأضاحي وبما يتفق مع شروط الجمعية.