مصرع شاب وإصابة آخرين في تصادم على طريق القنطرة

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء اصطدام سيارة ملاكي بعمود خرساني لأحد الكباري، علي طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، مساء اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى، بدائرة مركز القنطرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق القنطرة، قرب قرية «أبو خليفة»، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، تم نقلهم للمستشفي.

نقل جثمان المتوفي للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف، لنقل جثة شاب يُدعى «محمد عبدالله»، مقيم بمنطقة «نمرة 2»، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، إلى مشرحة المستشفى، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

كما تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل فتاة في العشرينيات من العمر، وشاب آخر إلى مستشفى «أبوخليفة» للطوارئ، وتبين أن الفتاة في حالة صحية سيئة، بعد وصولها مصابة بتوقف في عضلة القلب والتنفس.

وقالت المصادر الطبية إن الفتاة تخضع للعلاج داخل الرعاية المركزة، حيث تجري محاولات لإعادة التنفس مرة أخرى، فيما أشارت المصادر إلى أن الحالة غير مستقرة حتى الآن، نظراً لوجود العديد من الإصابات.

إصابة 5 في تصادم علي طريق السويس

وأصيب 5 أشخاص في حادث سابق، صباح اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارة رقم (5214 ق د هـ)، مع السيارة رقم (6391 ق أ ص)، على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، قرب قرية «فنارة»، التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «ماهر سليمان عبدالله»، 51 سنة، ونجله «محمد ماهر»، 17 سنة، ونجله الثاني «سليمان»، 19 سنة، و«عزة محمود توفيق»، 41 سنة، و«محمود ماهر نور»، 11 سنة.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يقيمون بمحافظة القاهرة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بسيارات الإسعاف، وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح مختلفة وكسور في أنحاء الجسم.