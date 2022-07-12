إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

أصيب 5 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء جراء تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مدينة فايد.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة رقم 5214 ق د هـ مع السيارة رقم 6391 ق أ ص، على طريق السويس الصحراوي قرب قرية فنارة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش يـ 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ماهر سليمان عيد الله 51 سنة، ونجله محمد ماهر 17 سنة، ونجله الثاني سليمان 19سنة، وعزة محمود توفيق 41 سنة، ومحمود ماهر نور 11 سنة.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين مقيمين بمحافظة القاهرة وإنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بسيارات الإسعاف، وأشارت المصادر الطبية أن الإصابات اختلفت بين كدمات وجروح مختلفة وكسور في أنحاء الجسم.

إصابة 6 في حادث علي الطريق المربي

وكان قد أصيب 6 أشخاص أمس أول في حادث على طريق الإسماعيلية 36 الحربي قرب مركز ومدينة أبوصوير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس بينهم حالة في حالة خطرة مصابة بتوقف في عضلة القلب والتنفس وتم إيداعه بالعناية المركزة بالمستشفى.