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محمود مسلم

حرب كلامية بين إيلون ماسك وترامب بسبب «تويتر».. فنان في الهراء

كتب:

محمد الليثي
11:26 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
جانب من لقاء ترامب وماسك في 2017

جانب من لقاء ترامب وماسك في 2017

حرب كلامية وخلاف كبير تتصاعد بين دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وإيلون ماسك الملياردير المعروف، وذلك بعد تبادل للانتقادات في الفترة الأخيرة. 

فنان في الهراء

خلال كلمة للرئيس الأمريكي السابق في تجمع للجمهوريين بولاية «ألاسكا» الأمريكية، وصف إيلون ماسك بأنه «فنان في الهراء»، بعد محاولة ماسك شراء موقع التغريدات القصيرة «تويتر» ثم التراجع مرة أخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في ألاسكا: «إيلون لن يشتري تويتر.. لقد وضع نفسه في مأزق»، مشيرًا إلى أن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيًا.

رد إيلون ماسك

ورد الملياردير سريعا على ترامب، مشيرا إلى أن وقته انتهى وعليه عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى، وكتب ماسك على «تويتر»: «أنا لا أكره الرجل، ولكن قد آن الأوان لترامب أن يخلع قبعته ويبحر نحو الغروب»، وهو مصطلح يعني الرحيل والاعتزال وعدم العودة.

جدير بالذكر أن ماسك قد قدم طلبا لسحب عرضه السابق بشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، بعد أن وافقت الشركة على عملية البيع.

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011