7 مرشحين سيتنافسون على رئاسة «الجمهوري».. بينهم نائب ترامب السابق

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنَّ 7 مرشحين سيتنافسون على رئاسة «الحزب الجمهوري» الأمريكي لعام 2024، واعتبر موقع «ذا هيل» الأمريكي، أنَّ الانتخابات واحدة من الأكثر تنافسية على المنصب.

وأضاف «ذا هيل»، أنَّ رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، يظل شخصية مهيمنة في «الجمهوري»، وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن المسؤول السابق، فقد سيطرته مؤخرا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«ترامب» يتصدر استطلاعات الرأي المبكرة لعام 2024 بهامش كبير

وأوضح موقع «ذا هيل» أنَّ رئيس الولايات المتحدة السابق، يتصدر استطلاعات الرأي المبكرة لعام 2024 بهامش كبير، مضيفة أنه ليس هناك ما يضمن خوض دونالد ترامب السباق.وتابع «ذا هيل» قائلًا، إنَّه من الواضح أنَّ رون ديسانتيس، حاكم ولاية «فلوريدا» الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أخطر منافس في هذه المرحلة المبكرة، خاصة بسبب جمعه لتمويلات هائلة حيث تجاوزت حاجز 100 مليون دولار.

بنس نائب ترامب السابق من المرشحين البارزين

كما أشار الموقع الأمريكي، إلى مايك بنس نائب ترامب السابق من المرشحين البارزين الآخرين، ومن بين المرشحين البارزين الآخرين السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وتيد كروز السناتور الجمهوري عن «تكساس»، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسناتور الجمهوري تيم سكوت، وكريستي نويم حاكمة ولاية «ساوث داكوتا».

ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر من العام الجاري 2022، فيما قال عضو الكونجرس» الأمريكي، لانس جودن، إنَّ أسعار الغاز القياسية والتضخم المرتفع، ستمثل ضربة قاضية لرئيس البلاد الحالي جو بايدن في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي، مضيفًا في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إنَّ الوضع مع ارتفاع التضخم وأسعار الوقود القياسية لن يتغير في المستقبل القريب.

وأشار جودن، إلى مواصلة الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن صب البنزين الغالي على النار، فيما تفاعل مشاهدو شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بسخرية مع سقوط بايدن من دراجة هوائية أثناء تجوله في نزهة. وطرح المشاهدون ومستخدمو الإنترنت في تعليقاتهم، عدة احتمالات لأسباب الحادث من بينها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل الذنب.