ترامب قادم.. مصادر ترجح إعلان ترشحه للرئاسة خلال 5 أشهر

كشفت مصادر لـصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقررة في 2024، وذلك قبل شهر نوفمبر من العام الجاري، أي خلال 5 أشهر من الآن.

مصادر: فريق ترامب يضع أسس حملته الانتخابية المقبلة

وأشارت المصادر لنيويورك بوست إلى أن فريق الرئيس السابق دونالد ترامب يعمل على وضع أسس حملته الانتخابية المقبلة، وأنه قد يطلق حملة ترشحه للانتخابات 2024 في وقت مبكر، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

ارتفاع التضخم والأسعار يعملان في صالح ترامب

ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وما أدت إليه من ارتفاع التضخم والأسعار هناك، قد تخدم ترامب، بعد أن أصبحت تعمل ضد منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة، الرئيس الحالي جو بايدن، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض شعبيته.