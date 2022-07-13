حظك اليوم برج القوس الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مواليد برج القوس حب المغامرة والتجديد في كل ما يخص حياتهم الشخصية، فهم يبحثون عن مهارات جديدة لتعلمها، أو يحلمون بالسفر للخارج والالتقاء بشخصيات مختلفة.

وفي إطار قيام بوابة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات القراء، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج القوس من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العلمي والمهني، القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تهتم بتنظيم نفقاتك، وانتبه من التسرع في خطواتك عليك أن تفكر جيدا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك بشكل كبير، حتى لا تدخل بمشكلات عديدة.

مشاهير برج القوس

الانطلاق وحب الحياة من أبرز صفات برج القوس الذي يقدس العمل طوال الوقت مما يجعله ينجح في حياته العملية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.