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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 13-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:00 ص | الأربعاء 13 يوليو 2022
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مواليد برج الحوت من الشخصيات البسيطة والطيبة والتي رغم ذكائها الشديد، يمكن أن تُخدع بسهولة، خاصة أنه يثق في الآخرين بشكل سريع.

وفي إطار قيام بوابة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل»، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الحوت من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، يجب أن تنمي مشاريعك، وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباء والأصدقاء والاحتفال معهم.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.

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بقلم منى سعيد